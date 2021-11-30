CD Projekt допустила добавление Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass, но не на данном этапа жизненного цикла игры

Генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kicinski) в разговоре с инвесторами прокомментировал возможность появления Cyberpunk 2077 в каталоге сервиса Xbox Game Pass.

CD Projekt допустила добавление Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass, но не на данном этапа жизненного цикла игры

Источник изображения: CD Projekt RED

Напомним, в трейлере к запуску облачного сервиса Xbox Cloud Gaming на консолях Xbox пользователи углядели намёк на добавление Cyberpunk 2077 в сервис Microsoft, однако представитель CD Projekt RED тогда эту теорию отверг.

«Мы рассматриваем каждую деловую возможность, но подписная модель такого рода хороша на определённом этапе жизненного цикла продукта, но не слишком рано», — цитирует Кичиньского портал Video Games Chronicle.

CD Projekt допустила добавление Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass, но не на данном этапа жизненного цикла игры

Источник изображения: Xbox

Кичиньский добавил, что при принятии подобных решений CD Projekt необходимо взвешивать пользу и расходы, анализировать продажи. Текущая ситуация такова, что для Cyberpunk 2077 момент пока не пришёл — ещё «слишком рано».

Стоит отметить, что The Witcher 3: Wild Hunt в своё время была частью Xbox Game Pass и PlayStation Now. В обоих случаях, впрочем, с релиза игры прошло уже несколько лет — четыре с половиной и шесть соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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