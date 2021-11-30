CD Projekt допустила добавление Cyberpunk 2077 в Xbox Game Pass, но не на данном этапа жизненного цикла игры

Генеральный директор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kicinski) в разговоре с инвесторами прокомментировал возможность появления Cyberpunk 2077 в каталоге сервиса Xbox Game Pass.

Источник изображения: CD Projekt RED

Напомним, в трейлере к запуску облачного сервиса Xbox Cloud Gaming на консолях Xbox пользователи углядели намёк на добавление Cyberpunk 2077 в сервис Microsoft , однако представитель CD Projekt RED тогда эту теорию отверг.

«Мы рассматриваем каждую деловую возможность, но подписная модель такого рода хороша на определённом этапе жизненного цикла продукта, но не слишком рано», — цитирует Кичиньского портал Video Games Chronicle.

Источник изображения: Xbox

Кичиньский добавил, что при принятии подобных решений CD Projekt необходимо взвешивать пользу и расходы, анализировать продажи. Текущая ситуация такова, что для Cyberpunk 2077 момент пока не пришёл — ещё «слишком рано».

Стоит отметить, что The Witcher 3: Wild Hunt в своё время была частью Xbox Game Pass и PlayStation Now. В обоих случаях, впрочем, с релиза игры прошло уже несколько лет — четыре с половиной и шесть соответственно.



