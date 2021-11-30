Независимая грузинская студия Animmal на Kickstarter-странице своей ролевой игры The Way of Wrath объявила о заключении партнёрства с американским издательством Hooded Horse и переносе релиза проекта на более поздний срок. Источник изображений: Animmal По словам разработчиков, благодаря новому партнёру The Way of Wrath станет только лучше: команда обзаведётся костюмом для захвата движений, усовершенствует анимации и боевую систему, а также добавит кинематографические сцены. В связи с расширением списка задач Animmal пришлось пойти на перенос The Way of Wrath — релиз игры теперь заявлен на 2022 год. Подробностями авторы пообещали поделиться в следующий раз. Действие The Way of Wrath происходит в начале бронзового века на грани между мифом и историей. Игрокам после обидного поражения в войне предстоит отстроить заброшенный форт и сплотить людей перед грядущим вторжением. The Way of Wrath предложит исследовать «огромный мир», добывать ресурсы, собирать союзников и саботировать вражеские лагеря. В финале геймеров ждёт «кульминационная осада», где будут учтены все принятые пользователями решения.



Ролевая игра The Way of Wrath обзавелась издателем и новыми сроками выхода

Ролевая игра The Way of Wrath обзавелась издателем и новыми сроками выхода

Независимая грузинская студия Animmal на Kickstarter-странице своей ролевой игры The Way of Wrath объявила о заключении партнёрства с американским издательством Hooded Horse и переносе релиза проекта на более поздний срок.

Источник изображений: Animmal

По словам разработчиков, благодаря новому партнёру The Way of Wrath станет только лучше: команда обзаведётся костюмом для захвата движений, усовершенствует анимации и боевую систему, а также добавит кинематографические сцены.

В связи с расширением списка задач Animmal пришлось пойти на перенос The Way of Wrath — релиз игры теперь заявлен на 2022 год. Подробностями авторы пообещали поделиться в следующий раз.

Действие The Way of Wrath происходит в начале бронзового века на грани между мифом и историей. Игрокам после обидного поражения в войне предстоит отстроить заброшенный форт и сплотить людей перед грядущим вторжением.

The Way of Wrath предложит исследовать «огромный мир», добывать ресурсы, собирать союзников и саботировать вражеские лагеря. В финале геймеров ждёт «кульминационная осада», где будут учтены все принятые пользователями решения.

Ролевая игра The Way of Wrath обзавелась издателем и новыми сроками выхода

«В этот проект мы вложили душу и сердце. Мы очень рады партнёрству, так как у Hooded Horse очень уникальный и дружелюбный подход к разработчикам», — заявил руководитель Animmal Дато Кикнавелидзе (Dato Kiknavelidze).

В числе целевых платформ The Way of Wrath значатся PC (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch. Разработка игры ведётся уже несколько лет, а в феврале текущего года команда вышла на Kickstarter.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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