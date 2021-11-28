Adobe: Xbox Series S стала самой популярной консолью чёрной пятницы в США

Adobe: Xbox Series S стала самой популярной консолью чёрной пятницы в США

Согласно данным Adobe Digital Economy Index, Xbox Series S была самой продаваемой консолью в магазинах Соединённых Штатов Америки во время чёрной пятницы этого года. Она обошла PlayStation 5, Nintendo Switch OLED и Xbox Series X.

Источник изображения: Microsoft

Данные получены на основе анализа 1 трлн посещений сайтов розничной торговли, а также опроса более тысячи розничных продавцов по их наиболее популярным товарам. Ключевым фактором популярности Series S, вероятно, является доступность, поскольку PlayStation 5 и Xbox Series X всё ещё трудно купить во всём мире.

По недавним оценкам аналитической фирмы Ampere Analytics, Xbox Series S обошла по продажам более мощную Xbox Series X на нескольких ключевых рынках в течение первого года существования консолей из-за ограниченных поставок и нехватки компонентов.

Популярность Xbox Series S легко объяснима. Консоль стоит практически вдвое дешевле Xbox Series X или PlayStation 5, не говоря уж о её наличии в магазинах. Конечно, она имеет гораздо более скромные характеристики по сравнению с Series X, но всё же позволяет играть во все современные игры, что в сочетании с Game Pass делает её одной из самых доступных платформ для массового покупателя.

Это сходится и с ожиданиями Microsoft. Ещё в октябре 2020 года исполнительный вице-президент корпорации и глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил изданию Kotaku: «Я думаю, что в этом поколении цена действительно будет иметь значение и вы увидите, что Series S будет продаваться лучше».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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