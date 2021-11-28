Несмотря на все невзгоды: CD Projekt займётся следующими играми Cyberpunk и The Witcher в 2022 году

Несмотря на все невзгоды: CD Projekt займётся следующими играми Cyberpunk и The Witcher в 2022 году

Студия CD Projekt RED готовит обновления Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для PlayStation 5 и Xbox Series X/S в начале 2022 года. Но после их выпуска она, похоже, начнёт разработку следующих крупномасштабных проектов обеих серий игр.

Cyberpunk 2077. Источник изображения: CD Projekt

В интервью польскому изданию Rzeczpospolita президент CD Projekt RED Адам Кичиньский (Adam Kicinski) рассказал о том, что в настоящее время не планирует создание проектов по новым франшизам. Cyberpunk и The Witcher имеют большой потенциал, и студия собирается его реализовывать дальше.

«В настоящее время мы сосредоточены на двух наших франшизах, — сказал Кичиньский. — Оба обладают огромным потенциалом, поэтому одна из наших стратегических целей — начать параллельную работу над AAA-проектами в рамках нашей интеллектуальной собственности, что, как ожидается, произойдёт в следующем году».

Это, конечно, не первый раз, когда CD Projekt RED заявляет об этом. За несколько месяцев до запуска Cyberpunk 2077 Кичиньский также подтвердил, что после выхода ролевого шутера CD Projekt RED приступит к работе над следующей игрой в основной серии The Witcher. Но это было до того, как студия столкнулась с многочисленными трудностями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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