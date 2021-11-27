Стал известен возможный объём и дата предзагрузки Dying Light 2 на PS5

Аккаунт PlayStation Game Size в Twitter , отслеживающий обновления базы данных PlayStation Network, сообщил размер и дату открытия предварительной загрузки Dying Light 2 Stay Human на PlayStation 5.

Источник: Techland

Если верить публикации, размер скачиваемого образа зомби-экшена составит 21,099 ГБ. Предзагрузка на PlayStation откроется 2 февраля, за два дня до релиза. Студия Techland пока официально не называла требования к свободному месту на жёстком диске.

Источник: Twitter

На этой неделе разработчики сообщили, что выпустят новый эпизод шоу Dying 2 Know 2 декабря в 23:00 по московскому времени. В рамках выпуска покажут 15 минут нового геймплея.

Релиз Dying Light 2 Stay Human запланирован на 4 февраля 2022 года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.



