Rainbow Six Extraction ушла на золото почти за два месяца до релиза

Издательство Ubisoft и студия-разработчик Ubisoft Montreal в официальном микроблоге своего кооперативного шутера Tom Clancy's Rainbow Six Extraction сообщили об отправке игры на золото.

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, для Rainbow Six Extraction и других проектов «озолочение» означает готовность мастер-диска, содержащего финальную сборку, к печати и загрузке в сервисы цифровой дистрибуции.

Как правило, отправка на золото гарантирует, что никаких переносов больше не предвидится. В этом уверены и разработчики: они напомнили, что Rainbow Six Extraction выходит 20 января 2022 года.

We’re very proud to share that Rainbow Six Extraction has gone gold!

See you in the containment zone on January 20, 2022. pic.twitter.com/AjgDi0jnxD

— Rainbow Six Extraction (@R6Extraction) November 26, 2021