Jurassic World Evolution 2 получила хвалебный трейлер на фоне слабых продаж ПК-версии

Британская студия Frontier Developments в публикации на официальном сайте своей экономической стратегии Jurassic World Evolution 2 представила трейлер игры, посвящённый отзывам профильной прессы.

Источник изображения: Steam

Напомним, журналисты приняли Jurassic World Evolution 2 относительно тепло: на сайте агрегатора Metacritic рейтинг проекта составляет от 72 до 81 из 100 %. Для сравнения: первая часть в своё время получила от 69 до 76 %.

Обнародованный ролик длится ровно полминуты и вдобавок к россыпи высоких оценок Jurassic World Evolution 2 демонстрирует лестные отзывы западных рецензентов о проекте. Обзор от 3DNews выйдет в ближайшую субботу, 27 ноября.

Как и первая часть, Jurassic World Evolution 2 предлагает взять под управление парк с динозаврами (всего их более 75 видов). На выбор игрокам доступно четыре режима: сюжетная кампания, «Песочница», «Испытания» и «Теория Хаоса».

Jurassic World Evolution 2 дебютировала на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На днях разработчики признали, что стартовые продажи ПК-версии игры оказались ниже ожидаемого.



