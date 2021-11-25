Видео: авторы Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters знакомят с главным врагом

Видео: авторы Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters знакомят с главным врагом

Компания Frontier Foundry (принадлежит Frontier Developments) при поддержке студий Complex Games и Games Workshop представила новый выпуск дневников разработки пошаговой тактической ролевой игры Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters.

Источник изображения: Steam

В представленном видеоматериале создатели игры рассказывают о многоуровневом дизайне миссий, который будет вынуждать пользователей постоянно совершенствовать свои стратегии. Но борьба с межгалактической космической инфекцией Bloom («Рассвет») — ключевая тема нового дневника.

Разработчики рассказали, как под влиянием инфекции мутируют силы Нургла, вынуждая игроков постоянно совершенствовать свои стратегии. На протяжении сюжетной кампании Bloom будет развиваться, обрастая уникальными штаммами. Чем дольше главный герой позволит порче отравлять планету, тем более опасными под её влиянием будут становиться миссии.

Авторы поговорили и об уникальных испытаниях, ожидающих игроков при каждой встрече с боссами. Речь шла об огромных высших демонах и хитрых демонических принцах, одолеть которых можно лишь в их собственных владениях, скрытых между реальностью и варпом.

Свежий видеоролик заканчивается представлением зловещей фигуры, что стоит за нашествием Bloom. Поклонникам вселенной этот персонаж хорошо знаком. Его зовут Мортарион — Принц Разложения и Примарх Гвардии Cмерти.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store) в 2022 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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