Карточная стратегия Fights in Tight Spaces выберется из раннего доступа в начале декабря

Издательство Mode 7 и студия-разработчик Ground Shatter анонсировали точную дату выхода финальной версии своей пошаговой карточной стратегии Fights in Tight Spaces для ПК и консолей Xbox.

Источник изображения: Mode 7

Напомним, в настоящее время Fights in Tight Spaces находится в программе Xbox Game Preview (с ноября 2020 года) и раннем доступе Steam, GOG и Epic Games Store (с 24 февраля 2021-го).

Как стало известно, релизная версия Fights in Tight Spaces поступит в продажу 2 декабря текущего года для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X и S. К анонсу приурочили 44-секундный трейлер.

В финальной сборке Fights in Tight Spaces обещают новые уровни, ряд исправлений, корректировок баланса и улучшений, поддержку достижений и дополнительных языков (в том числе русского) и несколько «очень особенных» сюрпризов.

Fights in Tight Spaces предлагает гибрид коллекционирования карт (их в игре более 150), пошаговой тактики и анимированных боевых сцен, случайные события и «расширяющийся набор способностей».



