На Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игре

В последнем выпуске подкаста Iron Lords директор управления проектами Xbox Джейсон Рональд (Jason Ronald) рассказал о планах по добавлению в систему достижений эквивалента платинового трофея с консолей PlayStation. Но не стоит ожидать это нововведение в ближайшее время.

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Пользователи PlayStation получают платиновый трофей, когда закрывают в игре 100 % достижений. На Xbox, конечно же, тоже есть достижения, но никакой градации нет. Рональд рассказал о том, что команда Xbox стремится вознаграждать все типы геймеров по-разному.

«Мы слышим пожелания, — сказал Рональд. — Достижения — это интересно, потому что все играют в игры по-разному. Мы действительно думаем о том, как вознаградить людей за то, что они играют так, как хотят, и в игры, которые хотят. Есть игроки, которые просто предпочитают играть по Сети. Что мы делаем, чтобы вознаградить их и показать прогресс и тому подобное? Есть и другие люди, которым нравится играть в кучу разных игр. Как же нам показать, что мы уважаем эти вложения? А есть такие люди, как я, [которым нравится закрывать весь контент], и я буквально хочу пройти в игре всё».

Он добавил: «Важно соблюдать баланс, и это определённо та область, по которой мы слышали множество отзывов. Сегодня не о чем объявлять, но это важная тема, которую мы рассматриваем».



