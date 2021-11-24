Microsoft предложила «ценным клиентам» возможность купить Xbox Series X по рекомендованной цене

На прошлой неделе Microsoft разослала избранным клиентам по электронной почте специальные ссылки, которые позволяют напрямую заказать Xbox Series X в фирменном Microsoft Store по рекомендованной цене, сообщает издание The Verge. Редмондская компания заявила, что у неё есть ограниченное количество консолей Xbox Series X, которые она реализует среди «ценных клиентов» в США .

Источник изображения: The Verge

Консоли будут доступны клиентам Microsoft Store, получившим письма, в порядке очереди. Они смогут заказать не более двух систем в течение 30 дней. Ссылки для заказа уникальны и привязаны к учётным записям Microsoft . Стоит отметить, что получение письма со ссылкой не всегда гарантирует, что товар действительно будет доступен для покупки.

Похоже, письма получил довольно широкий круг клиентов компании из США . Предполагается, что подобный шаг для Microsoft может быть способом гарантировать, что хотя бы часть консолей не попадёт в руки перекупщиков. В число «ценных клиентов», по всей видимости, оказалось большинство клиентов Microsoft Store из США , которые ранее приобретали игры или дополнительное оборудование для Xbox.

Microsoft has been offering Xbox Series X bundles (with a game and extra controller) to “valued Microsoft customers” this week. Emails include a unique link to purchase a bundle pic.twitter.com/dEHlR0rsZ7 — Tom Warren (@tomwarren) November 23, 2021

Стоит отметить, что пользователи, которые получили письма, не смогут приобрести консоль отдельно. Им будет предложен набор, в который, помимо Xbox Series X, будет входить дополнительный контроллер и одна из игр, таких как Madden 22, GTA V, Rust, Far Cry 6, Hasbro Family Fun Pack, Mortal Kombat 11 Ultimate, Insurgency Sandstorm и Diablo 2 Resurrected.

Ранее в этом году Microsoft предупредила, что поставки Xbox Series X будут ограничены до 2022 года. Виной тому глобальный дефицит чипов, который затронул большую часть отраслей, полагающихся на полупроводники. На сложившейся ситуации наживаются перекупщики, взвинчивая цены на консоли. Средняя стоимость Xbox Series X на eBay в данный момент составляет $856, что почти в два раза превышает рекомендованную розничную цену устройства.



