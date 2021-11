Microsoft предложила «ценным клиентам» возможность купить Xbox Series X по рекомендованной цене

На прошлой неделе Microsoft разослала избранным клиентам по электронной почте специальные ссылки, которые позволяют напрямую заказать Xbox Series X в фирменном Microsoft Store по рекомендованной цене, сообщает издание The Verge. Редмондская компания заявила, что у неё есть ограниченное количество консолей Xbox Series X, которые она реализует среди «ценных клиентов» в США .

Источник изображения: The Verge

Консоли будут доступны клиентам Microsoft Store, получившим письма, в порядке очереди. Они смогут заказать не более двух систем в течение 30 дней. Ссылки для заказа уникальны и привязаны к учётным записям Microsoft . Стоит отметить, что получение письма со ссылкой не всегда гарантирует, что товар действительно будет доступен для покупки.

Похоже, письма получил довольно широкий круг клиентов компании из США . Предполагается, что подобный шаг для Microsoft может быть способом гарантировать, что хотя бы часть консолей не попадёт в руки перекупщиков. В число «ценных клиентов», по всей видимости, оказалось большинство клиентов Microsoft Store из США , которые ранее приобретали игры или дополнительное оборудование для Xbox.

Microsoft has been offering Xbox Series X bundles (with a game and extra controller) to “valued Microsoft customers” this week. Emails include a unique link to purchase a bundle pic.twitter.com/dEHlR0rsZ7

— Tom Warren (@tomwarren) November 23, 2021