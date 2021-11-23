Глава Nintendo раскритиковал Activision после «огорчающих и тревожных» сообщений о токсичной культуре в компании

Последняя неделя была неспокойной для Activision Blizzard: журналисты пролили свет на токсичную корпоративную культуру компании, якобы сформированную самим генеральным директором Бобби Котиком (Bobby Kotick). Многие представители отрасли публично высказались против компании в свете этих событий, в том числе руководители PlayStation и Xbox. Теперь к ним присоединилась и Nintendo.

Источник изображения: Nintendo

Президент Nintendo of America Даг Боузер (Doug Bowser), как сообщило издание Fanbyte, разослал своим сотрудникам письмо со следующим содержанием:

«Как и все вы, я следил за делами Activision Blizzard и сообщениями о сексуальных домогательствах и токсичности в компании, — говорится в электронном письме Боузера. — Я нахожу их огорчающими и тревожными. Они противоречат моим ценностям, а также убеждениям, ценностям и политике Nintendo».

Боузер также указал, что представители Nintendo уже связались с Activision Blizzard, приняли некие меры и «оценили других». Что именно кроется за этими словами, не поясняется. Помимо этого, Боузер призвал Ассоциацию развлекательного ПО (ESA) — торговую группу, в которую входят многочисленные издатели, в том числе Activision Blizzard, Nintendo, Sony Interactive Entertainment и Microsoft , — занять более жёсткую позицию в отношении домогательств и преследований.

«Каждая компания в отрасли должна создать среду, в которой всех уважают и обращаются на равных, и где все понимают последствия невыполнения этого требования», — добавил Боузер.



