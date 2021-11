В начале 2022 года Risk of Rain 2 получит крупное дополнение Survivors of the Void с новым режимом

Risk of Rain 2 стартовала в раннем доступе Steam в марте 2019 года, а в августе того же года вышла на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Спустя год была выпущена финальная версия для ПК , в сентябре 2020-го состоялся релиз в Google Stadia, а вскоре после этого обновление 1.0 получили консольные варианты.

О планах на платное дополнение авторы сообщили ещё в декабре 2020 года. Изначально его планировалось выпустить в конце этого года. В прошлом месяце разработчики уточнили, что консольные версии Survivors of the Void стоит ждать позже. У Steam-версии уже появилась страница. Цена DLC не раскрывается.

Студия Hopoo Games подробнее рассказала о первом платном дополнении к Risk of Rain 2, релиз которого запланирован на первый квартал 2022 года. В состав Survivors of the Void — такое название получил DLC — войдёт режим «Симулякр» (Simulacrum) с волнами врагов.