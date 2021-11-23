В начале 2022 года Risk of Rain 2 получит крупное дополнение Survivors of the Void с новым режимом

Студия Hopoo Games подробнее рассказала о первом платном дополнении к Risk of Rain 2, релиз которого запланирован на первый квартал 2022 года. В состав Survivors of the Void — такое название получил DLC — войдёт режим «Симулякр» (Simulacrum) с волнами врагов.

Источник изображений: Steam

«Симулякр» поддерживает одиночный режим и мультиплеер и позволяет использовать все открытые артефакты. Действие происходит в симуляции Пустоты (Void). Игрокам необходимо отражать волны врагов, надвигающиеся из безопасной зоны. Сложность постепенно возрастает, а в каждой пятой волне пользователей ждёт битва с боссом. В некоторых волнах срабатывают случайные мутаторы: например, на один раунд может активироваться какой-нибудь артефакт. Режим бесконечный — помешать дальнейшему продвижению может только гибель персонажа.

После успешного преодоления каждой волны пользователям предложат выбрать один из трёх предметов. На карте будут возникать ящики с предметами и другие объекты, с которыми можно взаимодействовать. Ради некоторых из них придётся выбраться за пределы безопасной зоны. После каждой волны с боссом у игроков будет возможность открыть больше ящиков, поскольку безопасная зона переместится.

Сейчас разработчики тестируют режим внутри студии. Одному из сотрудников удалось достичь 140 уровня за Акрида (Acrid) — это рекорд команды. «Думаем, вам будет так же весело играть в этом режиме, как нам», — написал менеджер по связям с общественностью Hopoo Games Джонатан Читем (Jonathan Cheetham).

О планах на платное дополнение авторы сообщили ещё в декабре 2020 года. Изначально его планировалось выпустить в конце этого года. В прошлом месяце разработчики уточнили, что консольные версии Survivors of the Void стоит ждать позже. У Steam-версии уже появилась страница. Цена DLC не раскрывается.

Risk of Rain 2 стартовала в раннем доступе Steam в марте 2019 года, а в августе того же года вышла на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Спустя год была выпущена финальная версия для ПК, в сентябре 2020-го состоялся релиз в Google Stadia, а вскоре после этого обновление 1.0 получили консольные варианты.

СМИ оценили роглайк-шутер высоко: средний балл на Metacritic — 85 из 100. В Steam сиквел имеет «крайне положительные» отзывы: позитивные составляют 96 % от общего количества, превышающего 113 тысяч. В марте этого года продажи ПК-версии преодолели отметку в четыре миллиона копий. Risk of Rain 2 стала одной из самых прибыльных игр на площадке Valve среди тех, которые покинули ранний доступ в 2020 году.



