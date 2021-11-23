Неанонсированная PS5-версия олдскульного шутера Serious Sam 4 засветилась на сайте немецкого рейтингового агентства

Портал Gematsu обратил внимание, что на сайте немецкой рейтинговой организации USK засветилась версия олдскульного шутера Serious Sam 4 для не анонсированной пока что целевой платформы.

Источник изображения: Devolver Digital

Напомним, Serious Sam 4 позиционируется в качестве временного эксклюзива PC и сервиса Google Stadia. В планах разработчиков также находятся издания игры для PlayStation 4 и Xbox One.

Как подметили в Gematsu, USK выдала возрастной рейтинг Serious Sam 4 для PlayStation 5. О пришествии игры на консоли нынешнего поколения разработчики даже не заикались, но, вероятно, анонс не за горами.

События Serious Sam 4 разворачиваются до предыдущих частей серии. Орды Ментала напали на Землю, но покорить планету им мешает армия сопротивления во главе с Сэмом Стоуном (он же Крутой Сэм).

Serious Sam 4 дебютировала в сентябре 2020 года на PC (Steam, GOG) и в облачном сервисе Google Stadia, а до PS4 и Xbox One обещала добраться в 2021-м. Новостей о консольных версиях, впрочем, пока нет.



