«Наследие Корсаров» выйдет в 2022 году, а пока авторы проводят 48-часовой марафон игры

Студия Mauris должна была выпустить ролевой экшен Corsairs Legacy («Наследие Корсаров») в этом году, но теперь объявила о решении перенести его на следующий. Однако разработчики не оставили фанатов «Корсаров» без контента и запустили 48-часовой марафон игры в Steam.

Источник изображений: Mauris

Сейчас над Corsairs Legacy работают 15 человек. В этом году к ним присоединились команды ещё двух связанных с пиратским антуражем проектов. Ради качественного геймплея, в том числе наземного, Mauris и перенесла Corsairs Legacy на 2022 год. В дополнение к этому команда инвестировала дополнительные средства, чтобы расширить возможности проекта.

На текущий момент, по словам авторов, уже собраны наземный геймплей и мини-игра в кости. Ведётся активная работа над симулятором парусников. Примечательно, что русскую версию игры озвучивают актёры Владислав Копп, Андрей Ярославцев, Ольга Голованова и другие. Всего же Marius планирует выпустить Corsairs Legacy на семи языках: русском, английском, украинском, китайском, испанском, французском и немецком.

Источник изображений: Mauris

На момент публикации новости руководитель разработки Corsairs Legacy Владимир Бондаренко ведёт марафон игры в Steam, где демонстрирует текущее состояние морских механик, мини-игру «Перудо», а также руины храма в джунглях и порт Бриджтауна. Кроме того, он отвечает на вопросы аудитории о проекте.



