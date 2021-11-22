Видео: героические способности и полёты на паутине в демонстрации Человека-паука для Marvel’s Avengers

Портал IGN поделился впечатлениями от игры за Человека-паука в Marvel’s Avengers и опубликовал пятиминутный ролик, в котором продемонстрировал первые геймплейные кадры с супергероем.

Источник изображений: Square Enix

По итогам двухчасовой сессии с персонажем у журналиста IGN сложилось впечатление, что Человек-паук в Marvel’s Avengers сродни более ловкой вариации Чёрной пантеры со своим набором приёмов.

Дружелюбный сосед по версии Marvel’s Avengers идёт в комплекте с тремя героическими способностями (бомба, дрон и шаровой таран) и упрощённой по сравнению с Marvel’s Spider-Man системой полётов на паутине.

Как выяснилось, событие «С большой силой», которое добавит Человека-паука в Marvel’s Avengers, не предполагает своих сюжетных миссий: за вычетом вступительного ролика история героя будет раскрываться через аудиодневники.

Нехватку чего Человек-паук в Marvel’s Avengers испытывать не будет, так это костюмов — альтернативных обликов для покупки с помощью премиальной валюты и заработка через карточки доступно около 40.

«Marvel’s Avengers заждалась Человека-паука. Стоило ли оно того, ещё предстоит узнать, но пока дополнение ощущается как обещание, выполненное со стиснутыми зубами, нежели с улыбкой», — заключают в IGN.

Marvel’s Avengers доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Человек-паук появится в игре (только на консолях PlayStation) уже 30 ноября вместе с релизом контентного обновления 2.2.



