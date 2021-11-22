Сериал «Аркейн» по мотивам League of Legends продолжит историю Джинкс и Вай во втором сезоне

Сериал «Аркейн» по мотивам League of Legends продолжит историю Джинкс и Вай во втором сезоне

Стриминговый сервис Netflix и студия Riot Games в своих социальных сетях подтвердили продление анимационного сериала «Аркейн» во вселенной League of Legends на второй сезон.

Источник изображения: Riot Games

Как стало известно, сиквел «Аркейн» продолжит историю сестёр Джинкс и Вай, а озвучившие их актрисы Элла Пёрнелл (Ella Purnell) и Хейли Стейнфилд (Hailee Steinfeld) вернутся к своим ролям.

Голоса обеих артисток можно услышать в анонсирующем трейлере второго сезона «Аркейн» (прикреплён ниже). Полуминутный ролик также намекает на участие в продолжении Варвика.

Производством второго сезона «Аркейн» занимается французская студия Fortiche Productions (создатели первого). Сообщается, что в 2022 году продолжение не выйдет, но и шесть лет, как в случае с оригинальным шоу, ждать не придётся.

Первый сезон «Аркейн» разделён на три акта (по три серии в каждом), которые вышли с 7 по 21 ноября. Адаптация удерживает 100-процентный рейтинг на Rotten Tomatoes и уже вошла в топ-250 сериалов IMDb (14-е место) и «Кинопоиска» (4-е место).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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