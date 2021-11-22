Файтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 года

Файтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 года

Исполнительный продюсер Том Кэннон (Tom Cannon) и технический директор Тони Кэннон (Tony Cannon) поделились подробностями «Проекта L» — файтинга Riot Games во вселенной League of Legends.

Источник изображений: Riot Games

Напомним, «Проект L» был представлен ещё в октябре 2019 года. Тогда игра была на стадии R&D, а к настоящему моменту разработчики утвердили концепцию и внешний вид своего творения.

Как стало известно, «Проект L» — файтинг, в котором игрок управляет командой из двух разных чемпионов. В приведённом ниже ролике Кэнноны показали приёмы нескольких бойцов (Экко, Дариуса, Ари, Джинкс).

Разработчики отметили, что одним из важнейших приоритетов при создании «Проекта L» для команды является «лучший сетевой код, который только можно представить в файтинге».

За основу в «Проекте L» будет взят предиктивный метод, а также уже использующиеся в League of Legends и Valorant технологии Riot Games, позволяющие «существенно снизить пинг».

Файтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 года

«Мы почти утвердили всё то, что делает игру игрой (геймплейную основу, управление, художественное направление и т.п.), но многие другие составляющие пока не готовы: чемпионы, арены, меню и интерфейс, ранговые системы и прочее», — заявил Том Кэннон.

Сообщается, что разработка достигла «немалого прогресса», однако «Проект L» выйдет не раньше 2023-го. В 2022-м фанатов будут ждать как минимум две порции новостей об игре. Первая — в начале второй половины года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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