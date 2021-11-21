На разработку Star Citizen пожертвовали уже более 400 миллионов долларов

На разработку Star Citizen пожертвовали уже более 400 миллионов долларов

Кампания студии Cloud Imperium Games по сбору средств на разработку космического симулятора Star Citizen привлекла более 400 миллионов долларов. В графике на официальном сайте игры можно увидеть, что за последние два дня было внесено более 2 миллионов. На момент написания сумма составляет 401 064 566 долларов, а количество поддержавших — 3 360 411 человек.

Источник: Cloud Imperium Games

Такому рывку способствовала новая рекламная кампания «Межгалактическая аэрокосмическая выставка 2951» с возможностью бесплатно полетать на сотне космических кораблей. В ходе события разработчики показывают новый транспорт, раскраски и внутриигровые предметы.

На разработку Star Citizen пожертвовали уже более 400 миллионов долларов

Также студия опубликовала видео с разработчиками, которые рассказали о новых возможностях при игре от первого лица. Ранее авторы сообщили, что переезжают в новой офис и существенно расширяют штат (за следующие пять лет его планируют удвоить).

Star Citizen была анонсирована 10 октября 2012 года. Дата выхода финальной версии до сих пор не озвучена. Год назад глава студии Крис Робертс (Chris Roberts) отмечал, что до первой «беты» сюжетного ответвления Star Citizen, Squadron 42, придётся подождать ещё несколько лет. Squadron 42 должна была выйти семь лет назад.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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