Слухи: EA отказалась от Battlefront 3 и разрабатывает две сюжетных игры по «Звёздным войнам»

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) сообщил, что EA отказалась от разработки Star Wars: Battlefront 3 из-за стоимости лицензии на франшизу «Звёздных войн». Если верить слуху, то для того, чтобы третья часть многопользовательского экшена принесла достаточную прибыль, ей потребуется на 20% больше проданных копий, чем у предыдущей игры в серии.

Источник: EA

Также Хендерсон отметил, что несколько ключевых сотрудников Battlefront покинули студию DICE. Ранее из компании ушли креативный директор Battlefront II Деннис Бренвалл (Dennis Brenvall), дизайнер геймплея Кристиан Йоханнес (Christian Johannes) и ведущий дизайнер персонажей Гийом Мроз (Guillaume Mroz).

По сообщению Джейсона Шрайера (Jason Schreier), сейчас EA работает над продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order, которое запустили в производство в 2019 году. Другой сюжетный проект находится ещё на ранней стадии, поэтому о нём компания заговорит ещё не скоро.

Эксклюзивные права на игры во вселенной «Звёздных войн», которыми EA обладала несколько лет, уже истекли. Сейчас Ubisoft готовит новую игру в открытом мире, студия Quantic Dream разрабатывает проект под кодовым названием Star Wars Eclipse, а Aspyr Media трудится над ремейком Star Wars: Knights of the Old Republic.