Симулятор выживания Icarus от команды создателя DayZ получил точную дату выхода и системные требования

На странице разрабатываемого студией RocketWerkz сессионного симулятора выживания Icarus в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась точная дата выхода и системные требования игры.

Источник изображений: Steam

Напомним, Icarus была представлена в июне 2020-го и ожидалась к релизу сначала просто на протяжении текущего года, потом — конкретно 11 августа, а до недавнего времени — в ноябре.

Как стало известно, Icarus поступит в продажу 4 декабря текущего года. В Steam ещё со времён оглашения прошлой даты выхода открыт предзаказ.

Что касается системных требований Icarus, то они следующие:

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400;

Core i5-8400; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060;

оперативная память: 16 Гбайт;

версия DirectX: 11;

место на накопителе: 70 Гбайт.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-9700;

Core i7-9700; видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti;

оперативная память: 32 Гбайт;

версия DirectX: 11;

место на накопителе: 70 Гбайт.

Напомним, Icarus перенесёт игроков в жестокий PvE-мир одноимённой планеты. Геймерам в компании до восьми человек предстоит разведывать местность, заниматься собирательством, изготавливать орудия труда и выслеживать животных.



