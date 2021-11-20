Симулятор выживания Icarus от команды создателя DayZ получил точную дату выхода и системные требования
На странице разрабатываемого студией RocketWerkz сессионного симулятора выживания Icarus в сервисе цифровой дистрибуции Steam появилась точная дата выхода и системные требования игры.
Источник изображений: Steam
Напомним, Icarus была представлена в июне 2020-го и ожидалась к релизу сначала просто на протяжении текущего года, потом — конкретно 11 августа, а до недавнего времени — в ноябре.
Как стало известно, Icarus поступит в продажу 4 декабря текущего года. В Steam ещё со времён оглашения прошлой даты выхода открыт предзаказ.
Что касается системных требований Icarus, то они следующие:
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i5-8400;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- версия DirectX: 11;
- место на накопителе: 70 Гбайт.
Рекомендуемые требования
- ОС: Windows 10 (64 бит);
- процессор: Intel Core i7-9700;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060Ti;
- оперативная память: 32 Гбайт;
- версия DirectX: 11;
- место на накопителе: 70 Гбайт.
Напомним, Icarus перенесёт игроков в жестокий PvE-мир одноимённой планеты. Геймерам в компании до восьми человек предстоит разведывать местность, заниматься собирательством, изготавливать орудия труда и выслеживать животных.