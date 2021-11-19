Глава Xbox считает текущие NFT-игры эксплуатирующими, а не развлекательными

Глава Xbox считает текущие NFT-игры эксплуатирующими, а не развлекательными

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) выразил своё мнение по поводу игровых проектов на основе NFT. Он обеспокоен тем, что многие из них кажутся «скорее спекулятивными, чем развлекательными».

Источник изображения: twitter.com/XboxP3

В интервью Axios Спенсер сказал, что текущая ситуация с NFT в играх — это множество «спекуляций и экспериментов». Он добавил, что подобные проекты — не тот контент, который он хотел бы видеть в магазине Xbox.

«Что я бы сказал сегодня о NFT, так это то, что я думаю, что происходит много спекуляций и экспериментов, и что некоторые из творческих результатов, которые я вижу сегодня, кажутся скорее эксплуатирующими, чем развлекающими, — сказал он. — Я не думаю, что это значит, что каждая NFT-игра является такой. Я просто думаю, что люди ещё пытаются в этом разобраться. И я могу понять, что на раннем этапе вы видите много вещей, которые, вероятно, не хотели бы иметь в своём магазине. Мы принимали меры ко всему, что находили эксплуатирующим в нашем магазине. Мы не хотим такого контента».

Valve запретила игры с блокчейном и NFT в Steam в октябре этого года, после чего разработчики опубликовали петицию с просьбой разрешить их проекты на платформе. А Epic Games, напротив, заявила, что открыта для продажи игр с блокчейном и NFT. Это же мнение разделяет генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick), который ранее в этом месяце сказал GamesIndustry, что он «большой сторонник» NFT.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo InfiniteMicrosoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite
Галерея: часть альтернативных обликов Человека-паука в Marvel’s AvengersГалерея: часть альтернативных обликов Человека-паука в Marvel’s Avengers
Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo InfiniteСлухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite
Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3
Создатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от TencentСоздатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от Tencent
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo InfiniteMicrosoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite
Функция Microsoft Xbox FPS Boost стала доступна в 33 играх в облачном сервисе xCloudФункция Microsoft Xbox FPS Boost стала доступна в 33 играх в облачном сервисе xCloud
Праздничный геймпад Xbox с автографом Фила Спенсера поступил в продажуПраздничный геймпад Xbox с автографом Фила Спенсера поступил в продажу
Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo InfiniteСлухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite
Gucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысячGucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысяч
Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папкуMicrosoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку
Слухи: Xbox работает над ролевым экшеном в аниме-стилистике с саундтреком от Wu-Tang ClanСлухи: Xbox работает над ролевым экшеном в аниме-стилистике с саундтреком от Wu-Tang Clan
Октябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройкиОктябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройки
Xbox: сотрудничество с Crystal Dynamics над перезапуском Perfect Dark — нестандартная ситуацияXbox: сотрудничество с Crystal Dynamics над перезапуском Perfect Dark — нестандартная ситуация
Новое в Xbox Game Pass: Age of Empires IV, Outriders, The Forgotten City и многое другоеНовое в Xbox Game Pass: Age of Empires IV, Outriders, The Forgotten City и многое другое
Последние новости
Подгружаем последние новости