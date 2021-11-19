Глава Xbox считает текущие NFT-игры эксплуатирующими, а не развлекательными
Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) выразил своё мнение по поводу игровых проектов на основе NFT. Он обеспокоен тем, что многие из них кажутся «скорее спекулятивными, чем развлекательными».
Источник изображения: twitter.com/XboxP3
В интервью Axios Спенсер сказал, что текущая ситуация с NFT в играх — это множество «спекуляций и экспериментов». Он добавил, что подобные проекты — не тот контент, который он хотел бы видеть в магазине Xbox.
«Что я бы сказал сегодня о NFT, так это то, что я думаю, что происходит много спекуляций и экспериментов, и что некоторые из творческих результатов, которые я вижу сегодня, кажутся скорее эксплуатирующими, чем развлекающими, — сказал он. — Я не думаю, что это значит, что каждая NFT-игра является такой. Я просто думаю, что люди ещё пытаются в этом разобраться. И я могу понять, что на раннем этапе вы видите много вещей, которые, вероятно, не хотели бы иметь в своём магазине. Мы принимали меры ко всему, что находили эксплуатирующим в нашем магазине. Мы не хотим такого контента».
Valve запретила игры с блокчейном и NFT в Steam в октябре этого года, после чего разработчики опубликовали петицию с просьбой разрешить их проекты на платформе. А Epic Games, напротив, заявила, что открыта для продажи игр с блокчейном и NFT. Это же мнение разделяет генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick), который ранее в этом месяце сказал GamesIndustry, что он «большой сторонник» NFT.