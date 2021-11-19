60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление

Разработчики из Crytek выпустили крупное обновление для многопользовательского шутера Hunt: Showdown. Патч версии 1.7 добавляет функцию повторного подключения, о введении которой давно просили игроки, поддержку 60 кадров/с на PlayStation 5, Xbox Series X и S, новый контент, навыки и многое другое.

Источник изображений: Crytek

Функция повторного подключения позволяет продолжить матч после отключения. Используются два способа: в случае потери соединения с сервером восстановление происходит в течение 60 секунд, а если игра вылетела или была перезапущена, пользователю покажут информацию об оставшейся продолжительности матча и текущем состоянии персонажа и напарников и предложат подключиться заново или закончить сессию.

Появилась ещё одна особенность, которую давно ждали поклонники, — готовые комплекты снаряжения, которые можно быстро применить к новому охотнику. Они открываются всем пользователям, прошедшим режим подготовки (достигшим 11 ранга). Каждый игрок получает три слота для таких комплектов, а дополнительные можно приобрести за кровавые облигации (Blood Bonds).

Также обновление привнесло новый вид оружия — карабин Berthier Mle 92, занимающий большой слот и использующий крупнокалиберные патроны. «Лёгкая винтовка, обладающая внушительной убойной силой, которая отлично подходит для совершенно разных ситуаций на поле боя», — так говорят о нём разработчики. Карабин доступен с 62 ранга.

Новые навыки:

«Рвение» (Vigor): при использовании Тёмного зрения (Dark Sight) здоровье и выносливость восстанавливаются вдвое быстрее (доступен с 38 ранга, работает вместе со шприцем и обезболивающим, стоит четыре очка улучшения навыков);

«Сорока» (Magpie): поднимая награду, охотник на 150 секунд получает случайный эффект применения шприца с противоядием, стимулятором или обезболивающим (доступен с 1 ранга, стоит 1 очко улучшения навыков);

«Запах яда» (Poison Sense): позволяет видеть Тёмным зрением отравленных Охотников, находящихся не дальше 50 метров (доступен с 84 ранга, работает с напарниками, стоит 1 очко улучшения навыков).

Прочие улучшения и новшества:

на PlayStation 5, Xbox Series X и S кадровая частота повышена с 30 кадров/c до 60 кадров/с. В 2022 году обновят версии для PlayStation 4 и Xbox One — появится поддержка стабильных 30 кадров/c;

исправлено множество проблем, связанных с ИИ Мясника (Butcher), в том числе с передвижением, атаками, прицеливанием и обнаружением игроков;

новое легендарное оружие;

переработаны многие локации, в том числе Болота Стилуотер (Stillwater Bayou). Подробно об этом разработчики рассказали в официальном блоге;

улучшены звуки ближнего боя, добавлены новые звуки попадания по цели при атаках ножом, вилами и копьём;

улучшены элементы меню, а также видимость визуальных эффектов в режиме Тёмного зрения;

скорректированы навыки:

«Бдительный» (Vigilant) — дальность увеличена с 5 до 25 метров, добавлена возможность различать разные типы ловушек;

«Зоркий глаз» (Blade Seer) — дальность уменьшена с 30 до 25 метров;

множество изменений баланса (награды, стоимость предметов, порядок разблокирования навыков и другое).

Hunt: Showdown вышла в 2019 году на ПК и Xbox One, а в 2020-м — на PlayStation 4. Рейтинг шутера в Steam составляет 85 % (общее количество обзоров — более 2,5 тысяч).



