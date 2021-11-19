60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление

Разработчики из Crytek выпустили крупное обновление для многопользовательского шутера Hunt: Showdown. Патч версии 1.7 добавляет функцию повторного подключения, о введении которой давно просили игроки, поддержку 60 кадров/с на PlayStation 5, Xbox Series X и S, новый контент, навыки и многое другое.

60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление

Источник изображений: Crytek

Функция повторного подключения позволяет продолжить матч после отключения. Используются два способа: в случае потери соединения с сервером восстановление происходит в течение 60 секунд, а если игра вылетела или была перезапущена, пользователю покажут информацию об оставшейся продолжительности матча и текущем состоянии персонажа и напарников и предложат подключиться заново или закончить сессию.

60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление

Появилась ещё одна особенность, которую давно ждали поклонники, — готовые комплекты снаряжения, которые можно быстро применить к новому охотнику. Они открываются всем пользователям, прошедшим режим подготовки (достигшим 11 ранга). Каждый игрок получает три слота для таких комплектов, а дополнительные можно приобрести за кровавые облигации (Blood Bonds).

Также обновление привнесло новый вид оружия — карабин Berthier Mle 92, занимающий большой слот и использующий крупнокалиберные патроны. «Лёгкая винтовка, обладающая внушительной убойной силой, которая отлично подходит для совершенно разных ситуаций на поле боя», — так говорят о нём разработчики. Карабин доступен с 62 ранга.

Новые навыки:

  • «Рвение» (Vigor): при использовании Тёмного зрения (Dark Sight) здоровье и выносливость восстанавливаются вдвое быстрее (доступен с 38 ранга, работает вместе со шприцем и обезболивающим, стоит четыре очка улучшения навыков);
  • «Сорока» (Magpie): поднимая награду, охотник на 150 секунд получает случайный эффект применения шприца с противоядием, стимулятором или обезболивающим (доступен с 1 ранга, стоит 1 очко улучшения навыков);
  • «Запах яда» (Poison Sense): позволяет видеть Тёмным зрением отравленных Охотников, находящихся не дальше 50 метров (доступен с 84 ранга, работает с напарниками, стоит 1 очко улучшения навыков).

Прочие улучшения и новшества:

  • на PlayStation 5, Xbox Series X и S кадровая частота повышена с 30 кадров/c до 60 кадров/с. В 2022 году обновят версии для PlayStation 4 и Xbox One — появится поддержка стабильных 30 кадров/c;
  • исправлено множество проблем, связанных с ИИ Мясника (Butcher), в том числе с передвижением, атаками, прицеливанием и обнаружением игроков;
  • новое легендарное оружие;
  • переработаны многие локации, в том числе Болота Стилуотер (Stillwater Bayou). Подробно об этом разработчики рассказали в официальном блоге;
  • улучшены звуки ближнего боя, добавлены новые звуки попадания по цели при атаках ножом, вилами и копьём;
  • улучшены элементы меню, а также видимость визуальных эффектов в режиме Тёмного зрения;
  • скорректированы навыки:

«Бдительный» (Vigilant) — дальность увеличена с 5 до 25 метров, добавлена возможность различать разные типы ловушек;
«Зоркий глаз» (Blade Seer) — дальность уменьшена с 30 до 25 метров;

  • множество изменений баланса (награды, стоимость предметов, порядок разблокирования навыков и другое).

Hunt: Showdown вышла в 2019 году на ПК и Xbox One, а в 2020-м — на PlayStation 4. Рейтинг шутера в Steam составляет 85 % (общее количество обзоров — более 2,5 тысяч).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo InfiniteMicrosoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite
Галерея: часть альтернативных обликов Человека-паука в Marvel’s AvengersГалерея: часть альтернативных обликов Человека-паука в Marvel’s Avengers
Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo InfiniteСлухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite
Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3
Создатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от TencentСоздатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от Tencent
Блок рекламы


Похожие новости
Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступностиСвежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности
Bethesda дала послушать 10 минут из саундтрека Starfield и показала полтора десятка новых концепт-артовBethesda дала послушать 10 минут из саундтрека Starfield и показала полтора десятка новых концепт-артов
В Elden Ring на ПК и консолях нынешнего поколения добавят трассировку лучейВ Elden Ring на ПК и консолях нынешнего поколения добавят трассировку лучей
Передача сохранений и интеграция YouTube: в Google Stadia появится ряд новых возможностейПередача сохранений и интеграция YouTube: в Google Stadia появится ряд новых возможностей
Октябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройкиОктябрьское обновление Xbox принесло панель управления в 4K, ночной режим и быстрые настройки
Продвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 годаПродвинутые версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt для консолей нового поколения задержатся до 2022 года
В ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консоляхВ ожидании ремастеров: GTA III, Vice City и San Andreas больше нельзя купить на ПК и консолях
Космическая MMO-игра EVE Online получила обновлённый клиент для macOS с улучшениями графики и производительностиКосмическая MMO-игра EVE Online получила обновлённый клиент для macOS с улучшениями графики и производительности
Видео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеровВидео: вступление игры, открытый мир и кооператив в новых геймплейных роликах Far Cry 6 от журналистов и блогеров
Игровые студии готовят контент для несуществующей консоли Nintendo Switch с 4К-дисплеемИгровые студии готовят контент для несуществующей консоли Nintendo Switch с 4К-дисплеем
Последние новости
Подгружаем последние новости