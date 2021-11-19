Демоверсия Humankind позволит развить свою цивилизацию до Средневековья

Демоверсия Humankind позволит развить свою цивилизацию до Средневековья

Издательство Sega и студия-разработчик Amplitude в публикации на официальном сайте сервиса Games2Gether сообщили о выходе демоверсии для своей глобальной пошаговой 4X-стратегии Humankind.

Источник изображения: Sega

Напомним, Humankind предлагает написать историю человечества, создав свой уникальный народ из комбинации других культур и управляя им от древних времён до наших дней.

В состав демо Humankind входят 14 культур (скрестить можно лишь две), три стартовые эпохи, фиксированные карты на четырёх участников (игрок и три ИИ), редактор карт и базовая персонализация аватара.

Разработчики предупреждают, что после вступления в Cредневековье или по прошествии 100 ходов демо закончится. Достигнутый прогресс при желании можно будет перенести в полную версию после покупки.

Попробовать Humankind можно эксклюзивно на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Основная игра вышла в августе и, по мнению Sega, имеет потенциал, чтобы перерасти в полноценную серию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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