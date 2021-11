Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite

Корпорация Microsoft на этой неделе отметила 20-летие бренда Xbox. Были добавлены 76 игр в библиотеку обратной совместимости, вышел приуроченный к юбилею геймпад, а также консоль Xbox Series X в стилистике Halo Infinite. Но это была бы не Microsoft , если бы не подготовила своим фанатам какую-нибудь «пасхалку».

Источник изображения: Microsoft

Как мы ранее уже писали, на крышке от отсека батареек нового полупрозрачного контроллера спрятан автограф главы Xbox Фила Спенсера (Phil Spencer). А в случае с Xbox Series X создатели скрыли символ Зета-кольца на самом видном месте — передней панели консоли. Чтобы увидеть «пасхалку», вам будет нужно осветить консоль ультрафиолетовым светом.

Источник изображения: Reddit (u/Demon_King_Lamb)

Ультрафиолетовый свет также пригодится, если вы приобрели контроллер Xbox, посвящённый 20-летнему юбилею. Если направить ультрафиолетовый свет на упаковку геймпада, вы увидите оригинальный контроллер Duke, который поставлялся с первой Xbox в 2001 году.

Yes!!! And the new 20th anniversary Xbox controller, it has the old controller from 2001 when you shine the black light on it! pic.twitter.com/DriHhsIuen

На этом Microsoft не остановилась. Если вы приобрели контроллер Xbox Elite Series 2 в стиле Halo, то уже знаете, что вместе с ним идёт особый код на брелок для оружия в Halo Infinite. Он выполнен в виде этого самого геймпада.

This is just the cutest thing ever!

If you buy the Halo Elite Controller, you also get a little controller charm for your weapons in the game! ??#Halo #HaloInfinite #HaloInfiniteMP @Xbox @XboxSE pic.twitter.com/pnuO7WsdvT

— Wael (@WaelHasno) November 17, 2021