Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite

Корпорация Microsoft на этой неделе отметила 20-летие бренда Xbox. Были добавлены 76 игр в библиотеку обратной совместимости, вышел приуроченный к юбилею геймпад, а также консоль Xbox Series X в стилистике Halo Infinite. Но это была бы не Microsoft, если бы не подготовила своим фанатам какую-нибудь «пасхалку».

Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite

Источник изображения: Microsoft

Как мы ранее уже писали, на крышке от отсека батареек нового полупрозрачного контроллера спрятан автограф главы Xbox Фила Спенсера (Phil Spencer). А в случае с Xbox Series X создатели скрыли символ Зета-кольца на самом видном месте — передней панели консоли. Чтобы увидеть «пасхалку», вам будет нужно осветить консоль ультрафиолетовым светом.

Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite

Источник изображения: Reddit (u/Demon_King_Lamb)

Ультрафиолетовый свет также пригодится, если вы приобрели контроллер Xbox, посвящённый 20-летнему юбилею. Если направить ультрафиолетовый свет на упаковку геймпада, вы увидите оригинальный контроллер Duke, который поставлялся с первой Xbox в 2001 году.

Yes!!! And the new 20th anniversary Xbox controller, it has the old controller from 2001 when you shine the black light on it! pic.twitter.com/DriHhsIuen

— Hannah (@Hannah31754354) November 16, 2021

На этом Microsoft не остановилась. Если вы приобрели контроллер Xbox Elite Series 2 в стиле Halo, то уже знаете, что вместе с ним идёт особый код на брелок для оружия в Halo Infinite. Он выполнен в виде этого самого геймпада.

This is just the cutest thing ever!
If you buy the Halo Elite Controller, you also get a little controller charm for your weapons in the game! ??#Halo #HaloInfinite #HaloInfiniteMP @Xbox @XboxSE pic.twitter.com/pnuO7WsdvT

— Wael (@WaelHasno) November 17, 2021

Кроме того, Microsoft добавила на Xbox Series X и S динамическую тему главного меню, посвящённую Xbox 360. Новое оформление можно найти, перейдя в меню «Персонализация» в настройках, затем выбрав «Мой фон» и там — «Динамические фоны».

Microsoft редко добавляет динамические темы на Xbox Series X и S. Чаще всего они приурочены к какому-то событию. Например, в августе вышла тема, посвящённая Halo Infinite, а в мае — в честь заставки оригинальной Xbox.

Microsoft спрятала на корпусе ограниченного издания Xbox Series X символ из Halo Infinite


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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