Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности

Издательство Microsoft и студия-разработчик Ninja Theory объявили о выходе обещанного патча с техническими улучшениями для ПК-версии своего приключенческого экшена Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности

Источник изображений: Xbox

Напомним, августовское обновление Hellblade: Senua’s Sacrifice для консолей Xbox нынешнего поколения принесло с собой трассировку лучей, повышенное качество материалов, частиц и возросший уровень детализации.

Теперь перечисленные улучшения стали доступны и на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store) наряду с поддержкой технологий интеллектуального масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR.

Вдобавок вместе с патчем PC-версия Hellblade: Senua’s Sacrifice обзавелась опцией полного переназначения кнопок контроллера и клавиатуры, а также настройкой субтитров и недостатка восприятия цветового спектра.

Сообщается, что упомянутое обновление специальных возможностей также появится в версиях Hellblade: Senua’s Sacrifice для Xbox One, Xbox Series X и S. Когда именно это произойдёт, не уточняется.

Скриншоты обновления Hellblade: Senua’s Sacrifice

Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности
Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности
Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности
Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности

События Hellblade: Senua’s Sacrifice разворачиваются в эпохе викингов. Измученная кельтская воительница Сенуа отправляется в страну мёртвых, чтобы сразиться за душу погибшего возлюбленного.

Hellblade: Senua’s Sacrifice дебютировала в августе 2017 года на PC и PlayStation 4, а впоследствии добралась до Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X и S. За прошедшее с момента релиза время аудитория игры превысила 6,3 млн человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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