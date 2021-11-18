Стартап HaptX заявил, что прототип VR-перчатки Meta идентичен его запатентованному устройству

Стартап HaptX заявил, что прототип VR-перчатки Meta идентичен его запатентованному устройству

Во вторник Meta объявила, что надеется привнести тактильные ощущения в виртуальную реальности с помощью специальных перчаток, разработанных подразделением Reality Labs Research. Эта новость возмутила стартап HaptX из Сиэтла, который заявил, что создал перчатки с точно такой же технологией ещё в 2012 году и всё запатентовал.

Источник изображений: Meta

HaptX работает над тактильными перчатками, в которых используется технология микрожидкостной обратной связи. Её продукция ориентирована на корпоративных клиентов, работающих с виртуальной реальностью и в сфере роботехники. Основатель и генеральный директор HaptX Джейк Рубин (Jake Rubin) заявил, что перчатки Meta по сути идентичны запатентованному продукту его компании. Рубин указал на то, что ключевые элементы обоих продуктов практически одинаковы, включая микрожидкостный ламинат с тактильной обратной связью на основе силикона и архитектуру пневматического управления.

Стартап HaptX заявил, что прототип VR-перчатки Meta идентичен его запатентованному устройству

В своём вчерашнем заявлении Meta перечислила примеры того, как её команда продвигает вперёд способы взаимодействия между человеком и компьютером и «совершает прорывы, чтобы сделать тактильные ощущения в VR максимально реалистичными». К этим прорывам Meta причислила разработку «первого в мире высокопроизводительного микрожидкостного процессора».

Рубин сказал, что HaptX приветствует интерес к микрожидкостным устройствам для обеспечения тактильной обратной связи, однако заявил, что для процветания отрасли конкуренция должна быть справедливой. Он добавил, что Meta не связывалась с HaptX в ходе создания своего продукта, и заявил, что «с нетерпением ждёт возможности поработать с ней, чтобы достичь справедливого равноправного соглашения, которое решит существующие проблемы и позволит Meta включить инновационные технологии HaptX в свои будущие продукты».

Meta отказалась отвечать на заявление HaptX.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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