Bandai Namco выпустит асимметричный мультиплеерный экшен во вселенной Dragon Ball

Издательство Bandai Namco Entertainment и студия-разработчик Dimps анонсировали новый совместный проект — асимметричный мультиплеерный экшен с элементами выживания Dragon Ball: The Breakers.

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Dragon Ball: The Breakers рассчитана на восемь человек: семеро отыгрывают обычных выживших, затянутых во временную аномалию к так называемому рейдеру — одному из знаковых злодеев франшизы (Селл, Буу, Фриза).

Выжившие не обладают сверхспособностями и вынуждены полагаться на усиления, оружие и транспорт для достижения главной цели — машины времени. В задачу же рейдера входит уничтожение противоборствующей стороны.

Помимо прочего, в Dragon Ball: The Breakers заявлена индивидуализация персонажей с помощью знакомых заработанных в игре или купленных за реальные деньги (через микротранзакции) обликов.

Dragon Ball: The Breakers планируется к запуску на протяжении 2022 года для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Закрытое бета-тестирование пройдёт на ПК в ближайшее время.



