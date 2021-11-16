Создатели тактической стратегии «Партизаны 1941» открыли новую студию благодаря инвестициям от Tencent

Московская студия Alter Games, известная по своей тактической стратегии «Партизаны 1941» (Partisans 1941), анонсировала открытие новой студии. Учреждённое подразделение получило название Beryoski.

Источник изображений: Alter Games

По словам сооснователя и творческого руководителя студии Антона Мартышенко, Beryoski стала возможна благодаря инвестициям от китайской корпорации Tencent. Сумма вложений не уточняется.

Название Beryoski было выбрано в связи с символизмом берёзы в русской культуре: само дерево «может быть и весёлым, и мрачным, и выживает даже в самых суровых условиях, в том числе на болотах и в заполярье».

Сообщается также, что Beryoski приступила к разработке неанонсированной игры. Что собой представляет проект, на данном этапе не разглашается, но коллектив уже объявил набор специалистов на важные роли.

«Мы нацелены на создание оригинальных и амбициозных игр и очень рады, что нашим партнёром выступает одна из ведущих технологических и инновационных компаний в мире — Tencent. Это сотрудничество позволит нам ускорить разработку, расширить команду и сосредоточиться на проекте», — заявил Мартышенко.

«Партизаны 1941» дебютировала в октябре 2020 года эксклюзивно на ПК (Steam) и заслужила 74 из 100 % на Metacritic. Игру также планировали выпустить в GOG, однако пока этого так и не произошло.

Пользователям «Партизан 1941» предлагается стать командиром отряда в тылу немецкой армии, сформировать отряд уникальных бойцов, совершать диверсионные миссии и добывать ресурсы для ведения партизанской войны.



