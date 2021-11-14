Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite

Релиз Halo Infinite назначен на 8 декабря, однако по Сети поползли слухи, что научно-фантастический шутер 343 Industries (или, по крайней мере, его часть) может стать доступен заметно раньше.

Источник изображения: Xbox

Началось всё пару дней назад, когда сразу несколько источников сообщили о том, что запуск условно-бесплатного мультиплеера Halo Infinite состоится почти на месяц раньше запланированного — 15 ноября.

Позачера, 12 ноября, упомянутую дату откопали в исходном коде страницы Halo Infinite на сайте цифрового магазина Microsoft , однако чуть позже запись изменили на официальную (8 декабря).

Следом пользователи ResetEra обратили внимание, что до недавнего времени на сайте торговой марки чипсов Pringles (партнёр Halo Infinite) шёл обратный отчёт до того, когда можно будет «безопасно перекусить в бою Halo». Заветный момент настанет 15 ноября.

Источник изображения: Pringles

Стоит отметить, что 15 ноября 2021 года — день для Microsoft особенный. Именно в тот четверт 20 лет назад на территории Северной Америки стартовали продажи оригинальной консоли Xbox и первой части Halo.

По случаю юбилея американский платформодержатель проведёт праздничную трансляцию, которая будет посвящена 20-летию как Xbox, так и Halo. Шоу начнётся 15 ноября.

Halo Infinite разрабатывается для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. По неподтверждённой информации, одно из изданий шутера предоставит своим покупателям ранний доступ к игре.



