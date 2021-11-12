В Steam стартовали бесплатные выходные многопользовательского симулятора подлодки Barotrauma

В Steam стартовали бесплатные выходные многопользовательского симулятора подлодки Barotrauma

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из студий FakeFish и Undertow Games сообщили о старте бесплатных выходных своего мультиплеерного симулятора подлодки Barotrauma.

Источник изображений: Barotrauma

Пробный период продлится до вечера 15 ноября. Вплоть до окончания акции пользователи могут свободно загружать Barotrauma и без ограничений (за исключением тех, что накладывает ранний доступ) играть в неё.

На организацию бесплатных выходных разработчики Barotrauma решились в рамках празднования выхода «Среди древних» — крупного контентного обновления, дебютировавшего в конце октября.

В Steam стартовали бесплатные выходные многопользовательского симулятора подлодки Barotrauma

Напомним, патч «Среди древних» принёс с собой переработанные инопланетные руины и обновление персонажей, систему способностей и генетические улучшения для усиления героя, а также изменённый интерфейс.

Barotrauma вышла 5 июня 2019 года в раннем доступе Steam (Windows, Linux, macOS). В рамках бесплатных выходных сама игра продаётся с 75-процентной скидкой. Предложение распространяется и на комплект с набором поддержки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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