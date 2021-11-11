Представлена портативная консоль OneXplayer AMD Edition, которая сможет составить конкуренцию Valve Steam Deck
Команда One Netbook, занимающаяся созданием ультрапортативных компьютеров, планирует вывести на рынок мобильную игровую консоль OneXplayer AMD Edition, которой предстоит составить конкуренцию устройству Valve Steam Deck.
Источник изображения: Amazon
Оригинальная модель OneXplayer дебютировала в мае нынешнего года. Гаджет оборудован процессором Intel Tiger Lake, дисплеем с диагональю 8,4 дюйма и разрешением 2560 x 1600 точек, 16 Гбайт оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью до 2 Тбайт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
Новая версия консоли будет построена на аппаратной платформе AMD, но модели доступных для установки процессоров пока не называются. Ходят слухи, что будет предлагаться выбор из чипов Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 5800U.
Источник изображения: One Netbook
Как можно видеть на тизере, модель OneXplayer AMD Edition унаследует дизайн у обычной версии OneXplayer. Во фронтальной части расположены игровые органы управления — джойстики, крестовина и дополнительные кнопки. По всей видимости, характеристики дисплея изменений не претерпят.
Стоит также напомнить, что выход упомянутой консоли Valve Steam Deck отложен до февраля следующего года. Устройство наделено 7-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей и гибридным процессором AMD на базе Zen 2.