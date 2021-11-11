Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку

Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку

Компания Microsoft разрешит пользователям операционных систем Windows устанавливать игры из Microsoft Store или Xbox Game Pass для ПК в любую папку с неограниченным доступом. Кроме того, пользователи смогут открывать папки с играми из указанных сервисов, устанавливать игровые моды, а также перемещать игры из одной папки в любую другую, пишет The Verge со ссылкой на приближённый к Microsoft источник.

Источник изображений: The Verge

Указанные возможности станут частью нововведений, которые ожидаются в обновлении приложения Xbox для Windows (сейчас апдейт проходит бета-тестирование). Обновление должно решить проблему с неудобной установкой игр из Xbox Game Pass для ПК и Microsoft Store. Сейчас такие проекты хранятся в папке WindowsApps, доступ к которой ограничен.

Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку

Хотя компания и ранее поддерживала установку модов на некоторые игры из своих сервисов, эта поддержка станет более обширной. Обычно Microsoft Store запрещает доступ к папкам с установленными играми, требуя наличия прав администратора, что усложняет задачу по резервному копированию и перемещению тех или иных данных в другую директорию накопителя при наличии такой необходимости, например, при переустановке Windows.

К примеру, Steam или Battle.net при переустановке Windows позволяют делать резервные копии игр, восстанавливать и верифицировать их. Будущее обновление приложения Xbox для ПК обзаведётся точно такой же функцией, позволяющей верифицировать и при необходимости восстанавливать целостность уже установленных на накопитель игровых файлов. Также появятся функции проводника, которые будут указывать путь установки игровых файлов, разрешать изменять место и папку для установки.

Microsoft разрешит устанавливать игры из Microsoft Store и Xbox Game Pass для ПК в любую папку

Издание The Verge обратилось за комментариями к Microsoft, которая подтвердила, что решила выбрать более открытый подход к установке игр Microsoft Store с использованием приложения Xbox.

«С такими играми, как Back 4 Blood, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 и Halo Infinite, которые доступны в Game Pass со дня релиза, мы хотели бы предоставить игрокам больше возможностей для удобной работы с приложением Xbox для ПК. Мы сообщим дополнительные подробности ближе к запуску новых функций», — прокомментировал представитель Microsoft.

В настоящий момент обновление для приложения Xbox для ПК проходит внутреннее тестирование в Microsoft. Весьма вероятно, что пользователям оно станет доступно уже совсем скоро, поскольку 8 декабря компания выпустит шутер Halo Infinite.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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