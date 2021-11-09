Стартовала раздача игр трилогии Assassin\'s Creed Chronicles

Стартовала раздача игр трилогии Assassin's Creed Chronicles

Ubisoft запустила раздачу игр трилогии Assassin's Creed Chronicles в честь 35-летия компании. Получить все три проекта о приключениях ассасинов в РоSSии, Китае и Индии можно до 12 ноября.

Источник: Ubisoft

Бесплатную копию сборника можно получить на специальной странице. Для этого потребуется войти в свой аккаунт Ubisoft Connect. Раздача проходит только на PC.

Assassin's Creed Chronicles была разработана студией Climax Studios для PC, PlayStation 4, Xbox One и PS Vita. Три части вышли одна за другой в 2015 и 2016 годах. Игры выполнены в 2,5D, а каждая глава трилогии предлагает собственный визуальный стиль.

Ubisoft запланировала ещё одну раздачу на этот год, но пока компания не назвала следующую бесплатную игру.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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