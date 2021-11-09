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2021-11-09
Стартовала раздача игр трилогии Assassin\'s Creed Chronicles
Ubisoft запустила раздачу игр трилогии Assassin's Creed Chronicles в честь 35-летия компании. Получить все три проекта о приключениях ассасинов в РоSSии, Китае и Индии можно до 12 ноября.
Источник: Ubisoft
Бесплатную копию сборника можно получить на специальной странице. Для этого потребуется войти в свой аккаунт Ubisoft Connect. Раздача проходит только на PC.
Assassin's Creed Chronicles была разработана студией Climax Studios для PC, PlayStation 4, Xbox One и PS Vita. Три части вышли одна за другой в 2015 и 2016 годах. Игры выполнены в 2,5D, а каждая глава трилогии предлагает собственный визуальный стиль.
Ubisoft запланировала ещё одну раздачу на этот год, но пока компания не назвала следующую бесплатную игру.
Влад Кулиев, Supreme2.Ru