Украинские киберспортсмены NAVI победили на Major-турнире в Стокгольме

Президент Владимир Зеленский приветствовал команду украинских киберспортсменов Natus Vincere (NAVI) с победой на турнире в Стокгольме.

"Десятилетиями наши киберспортсмены завоевывают титулы, отмечая Украину на мировой карте. Вчерашний день не стал исключением. Украинский клуб NatusVincere впервые в своей истории победил на Major-турнире с CS:GO. Очередной успех, вдохновляющий многих!" – написал президент в Twitter .

Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, вирізняючи Україну на світовій мапі. Учорашній день не став винятком. Український клуб @natusvincere вперше у своїй історії переміг на Major-турнірі з CS:GO. Черговий успіх, що надихає багатьох! pic.twitter.com/sVP5Iawthx — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2021

Турнир PGL Major Stockholm-2021 проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября, а его призовой фонд составил $2 млн.

В финальном поединке NAVI обыграли G2 Esports со счетом 2:0, забрав главный приз – $1 млн. Вторым финалистам достались $300 тыс. Для Natus Vincere это первое чемпионство в CS:GO.

Отметим, что в предыдущие два года турниры PGL Major проходили онлайн и офлайн без зрителей из-за пандемии COVID-19.