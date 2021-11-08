Украинские киберспортсмены NAVI победили на Major-турнире в Стокгольме

Президент Зеленский поздравил команду с победой.

Украинские киберспортсмены NAVI победили на Major-турнире в Стокгольме
Natus Vincere
Фото: #twitter#.com/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский приветствовал команду украинских киберспортсменов Natus Vincere (NAVI) с победой на турнире в Стокгольме.

"Десятилетиями наши киберспортсмены завоевывают титулы, отмечая Украину на мировой карте. Вчерашний день не стал исключением. Украинский клуб NatusVincere впервые в своей истории победил на Major-турнире с CS:GO. Очередной успех, вдохновляющий многих!" – написал президент в Twitter.

Десятиліттями наші кіберспортсмени завойовують титули, вирізняючи Україну на світовій мапі. Учорашній день не став винятком. Український клуб @natusvincere вперше у своїй історії переміг на Major-турнірі з CS:GO. Черговий успіх, що надихає багатьох! pic.twitter.com/sVP5Iawthx

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 8, 2021

Турнир PGL Major Stockholm-2021 проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября, а его призовой фонд составил $2 млн.

В финальном поединке NAVI обыграли G2 Esports со счетом 2:0, забрав главный приз – $1 млн. Вторым финалистам достались $300 тыс. Для Natus Vincere это первое чемпионство в CS:GO.

Отметим, что в предыдущие два года турниры PGL Major проходили онлайн и офлайн без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Напомним, в июле прошлого года основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами купил гостиницу "Днепр" в Киеве. Кохановский тогда обещал превратить "Днепр" в первую гостиницу в мире, которая полностью оборудована для киберспортивных мероприятий.

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