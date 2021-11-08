Студия бывшего вице-президента EA показала новый тизер и скриншот своей первой игры

Студия бывшего вице-президента EA показала новый тизер и скриншот своей первой игры

Основанная бывшим исполнительным вице-президентом Electronic Arts Патриком Содерлундом (Patrick Soderlund) студия Embark представила тизер и новый скриншот своей дебютной игры.

Источник изображения: Embark Studios

Напомним, пока что безымянный проект был представлен в феврале 2019-го, однако производство стартовало лишь весной 2020-го. К ноябрю того же года команда взялась за UXR-сборку, которую собиралась показывать за пределами студии.

Обнародованный тизер (прикреплён ниже) демонстрирует разнообразные — в том числе открытые — локации, а на скриншоте (прикреплён выше) запечатлены трое солдат, пробирающиеся на охраняемую базу.

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— Embark Studios (@EmbarkStudios) November 5, 2021

Ранее сообщалось, что дебютный проект Embark Studios будет условно-бесплатным кооперативным экшеном в отдалённом будущем. Кроме того, команда параллельно занимается и второй игрой (тоже мультиплеерной направленности).

Сроки выхода и платформы первой игры Embark Studios не разглашаются — пользователи надеются на анонс в рамках The Game Awards 2021. В задачи коллектива входит объединить новые и старые жанры с прорывными технологиями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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