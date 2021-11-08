В Elden Ring на ПК и консолях нынешнего поколения добавят трассировку лучей

В Elden Ring на ПК и консолях нынешнего поколения добавят трассировку лучей

Издательство Bandai Namco Entertainment в разделе технической поддержки на своём официальном сайте раскрыло технические характеристики ролевого экшена Elden Ring для разных целевых платформ.

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Как стало известно, вдобавок к двум режимам работы на консолях нынешнего поколения Elden Ring получит поддержку трассировки лучей. Произойдёт это посредством патча (вероятно, после релиза).

Bandai Namco Entertainment также рассказала, какие показатели производительности и разрешения (в игре оно будет динамическим) ожидать в Elden Ring:

  • PC — 4K, до 60 кадров/с, HDR, трассировка лучей;
  • PlayStation 4 — до 1080p, до 30 кадров/с, HDR;
  • PlayStation 4 Pro — до 1800p, до 30 кадров/с, HDR;
  • PlayStation 5 — 4K (в режиме качества), до 60 кадров/с (в режиме производительности), HDR, трассировка лучей;
  • Xbox One — до 900p, 30 кадров/с;
  • Xbox One X — до 4K, до 30 кадров/с, HDR;
  • Xbox Series S — 1440p (в режиме качества), до 60 кадров/с (в режиме производительности), HDR;
  • Xbox Series X — 4K (в режиме качества), до 60 кадров/с (в режиме производительности), HDR, трассировка лучей.
В Elden Ring на ПК и консолях нынешнего поколения добавят трассировку лучей

Сообщается также, что между консольными версиями Elden Ring будут различия в отображении травы и других наземных объектов. Вероятно, на приставках нынешнего поколения растительность будет гуще.

Кроме того, Bandai Namco Entertainment уточнила, что пользователи PlayStation смогут перенести сохранения Elden Ring с PS4 на PS5, но не наоборот. На Xbox трансфер будет работать в обе стороны.

Elden Ring поступит в продажу 25 февраля 2022 года для PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Владельцам игры на консолях прошедшего цикла версии для нового поколения достанутся бесплатно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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