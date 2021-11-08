Слухи: ролевая игра Hogwarts Legacy выйдет не раньше апреля

Пользователь форума Reddit под псевдонимом SeerPumpkin опубликовал страницу из недавнего номера журнала Toy World, в котором углядели намёк на сроки выхода ролевой игры Hogwarts Legacy.

Источник изображений: Warner Bros. Games

Напомним, релиз проекта Avalanche Software во вселенной «Гарри Поттера» поначалу ожидался на протяжении текущего года, однако в январе разработчики объявили о переносе премьеры на 2022-й.

По словам главы Warner Bros. по потребительским товарам в Великобритании и Ирландии Рэйчел Уэйкли (Rachel Wakely), Hogwarts Legacy станет вторым крупным релизом франшизы в 2022 году после фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Премьера ленты ожидается 7 апреля 2022 года (15 апреля в Великобритании) и, как подметил SeerPumpkin, формулировка Уэйкли может намекать на то, что Hogwarts Legacy выйдет после этой даты.

Hogwarts Legacy создаётся для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. События игры развернутся в XIX веке. Геймерам достанется роль студента, который обладает даром к древней магии и таит в себе опасный секрет.



