NAVI стала чемпионом PGL Stockholm Major 2021 — крупнейшего турнира по CS:GO этого года

NAVI стала чемпионом PGL Stockholm Major 2021 — крупнейшего турнира по CS:GO этого года

Вечером 7 ноября в Стокгольме состоялся финал PGL Stockholm Major 2021 — пожалуй, самого важного и ожидаемого турнира этого года по Counter Strike: Global Offensive. Команда украинской организации NAVI одержала победу со счётом 2:0 над командой французской организации G2 Esports. Коллектив из СНГ выиграл 1 млн. долларов. Европейский коллектив стал серебряным призёрам и получил $300 тыс.

Команды NAVI и G2 после отборов в рамках RMR-чемпионатов оказались в стадии «Легенд» (Legends), где в матчах за выход в стадию Play-off не потерпели ни одного поражения (обе вышли со счётом 3:0). Более того, команда NAVI не проиграла ни одной карты на PGL Stockholm Major 2021, уничтожив в 1/4 и 1/2 соответственно команды Team Vitality и Gambit Esports. В финале традиция нарушена не была. В свою очередь G2 Esports смогли обыграть коллективы Ninjas in Pyjamas и Heroic.

NAVI стала чемпионом PGL Stockholm Major 2021 — крупнейшего турнира по CS:GO этого года

Борьба между NAVI и G2 развернулась на картах Ancient (выбор G2) и Nuke (выбор Navi). До третьей карты Mirage (решающая) дело так и не дошло. Первая карта закончилась со счётом 11:16 в пользу коллектива NAVI, на второй в основные 30 раундов определить исход поединка не удалось. Не помогла и первая серия овертаймов. А вот во второй серии овертаймов команда NAVI оказалась сильнее. Итоговый счёт — 22:19.

Лучшим игроком PGL Stockholm Major 2021 признан снайпер команды NAVI Александр «S1mple» Костылев. В главном матче турнира Костылев сделал 71 убийство, став игроком с самым высоким рейтингом — 1,47.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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