До конца года для Assassin\'s Creed Valhalla выпустят два обновления и дополнения «Гробницы павших» и «Праздник Ускурэй»

Компания Ubisoft объявила о том, что Assassin’s Creed Valhalla получит несколько бесплатных обновлений до конца года. Ближайшее из них называется «Гробницы павших», и оно выйдет уже на следующей неделе — 9 ноября.

Источник изображения: Ubisoft

В 2021 году издатель планирует представиить четыре обновления. Первое — 1.4.0 — выйдет в тот же день, что и «Гробницы павших», 9 ноября. «Праздник Ускурэй», описываемый как ограниченное по времени бесплатное событие, пройдёт с 11 ноября по 2 декабря. Наконец, в декабре игроков ожидает обновление 1.4.1. Его описания Ubisoft не предоставила.

Источник изображения: Ubisoft

Примечательно, что «Гробницы павших» упоминались ранее — они были случайно обнаружены в трофеях PlayStation в начале этой недели. Чтобы получить достижение «Спелеолог», игрокам нужно будет пройти одну гробницу. А для трофея «Склеп-олог» — три.

Недавно Ubisoft рассказала о том, что Assassin’s Creed Valhalla стала второй по прибыли игрой в истории издателя. Тогда же компания заявила, что игра впервые в серии будет получить дополнения и обновления в течение двух лет с момента выхода. Кроме того, была подтверждена разработка проекта под кодовым названием Assassin’s Creed Infinity.

Assassin\'s Creed Valhalla вышла на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.



