Rockstar выложила «мыльные» скриншоты ремастера трилогии GTA для Nintendo Switch

Недавно компания Rockstar Games выложила новые скриншоты обновлённых версий трёх частей Grand Theft Auto из грядущего сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Теперь же разработчики впервые показали кадры с версии для Nintendo Switch, и они оказались менее чёткими, чем для других платформ.

Источник: Rockstar Games. Кадр из версии для Xbox

На шести новых опубликованных скриншотах можно увидеть, что графика для портативной консоли была ухудшена. На Switch ремастеры не получат таких детальных текстур, как на других консолях. Также игры будут использовать низкое разрешение.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition Nintendo Switch

Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоится на PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S и Nintendo Switch уже 11 ноября. В первой половине 2022 года ремастеры появятся и на мобильных платформах под управлением iOS и Android.

В Microsoft Store, PlayStation Store и Nintendo eShop уже доступна предзагрузка сборника. Владельцы ПК не смогут скачивать клиенты игр вплоть до релиза.