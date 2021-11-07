Square Enix отложила Final Fantasy XIV: Endwalker до 7 декабря, чтобы подготовиться к завершению десятилетней саги

Square Enix отложила Final Fantasy XIV: Endwalker до 7 декабря, чтобы подготовиться к завершению десятилетней саги

Режиссёр и продюсер MMORPG Final Fantasy XIV Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) объявил о том, что предстоящее четвёртое расширение под названием Endwalker выйдет на две недели позже намеченного — 7 декабря вместо 23 ноября. Кроме того, был отодвинут и ранний доступ для игроков, оформивших предварительный заказ Final Fantasy XIV: Endwalker, с 19 ноября на 3 декабря.

Источник изображения: press.na.square-enix.com

По словам Ёсиды, причина задержки заключается в том, что команда хочет подготовить Final Fantasy XIV: Endwalker к запуску на 100 %. История расширения положит конец войне между силами Хайдэлина и Зодиарка. Сага длилась более десяти лет, ещё со времён релиза Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

Связывание всех свободных сюжетных нитей, наблюдение за тем, как все арки персонажей достигают своего завершения, а также построение эпического финала может оказаться монументальной задачей. Square Enix хочет убедиться, что перегрузка серверов не помешает запуску Final Fantasy XIV: Endwalker, особенно в связи с новым наплывом игроков, произошедшим прошлым летом.

Проект недавно стал самой прибыльной игрой в серии Final Fantasy и принял так много новых пользователей, что Square Enix пришлось временно прекратить продажу игры в цифровом виде, чтобы освободить место для новых людей на серверах. Ожидания как новых, так и старых поклонников Final Fantasy XIV: Endwalker как никогда высоки. Поэтому у разработчиков нет шанса на ошибку.

Final Fantasy XIV доступна на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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