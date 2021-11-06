В Forza Horizon 5 ещё до релиза сыграли около 800 тысяч геймеров

Гоночная игра Forza Horizon 5 привлекла около одного миллиона геймеров по всему миру ещё до своего официального релиза, который должен состояться на следующей неделе. Об этом говорит таблица Зала славы гонщиков в самой игре.

Источник изображений: store.steampowered.com

Согласно таблице, около 800 тысяч пользователей на ПК и Xbox уже играют в Forza Horizon 5 благодаря премиум-изданию за $99,99, которое включает ранний доступ. Стандартное издание поступит в продажу только во вторник, 9 ноября. Тогда же она станет доступна подписчикам Xbox Game Pass. К слову, последние могут приобрести дополнение Premium Edition за $45.

Такое количество игроков означает, что Forza Horizon 5 уже собрала от $36 до $79 миллионов. Эти цифры говорят, что последняя часть гоночной серии от Playground Games может установить новые рекорды. Forza Horizon 5 уже получила отличные отзывы критиков, и на данный момент на ПК это самая продаваемая игра в Steam.

Forza Horizon 5 выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.



