Nintendo потратит до $900 млн на развитие и поглощение игровых студий

Nintendo потратит до $900 млн на развитие и поглощение игровых студий

В рамках последнего финансового отчёта компания Nintendo объявила о планах потратить до $900 миллионов на расширение внутренних студий. Она не исключила слияния и поглощения, но пока в центре внимания находятся собственные команды.

Источник изображений: nintendo.ru

Что Microsoft, что Sony Interactive Entertainment весьма активно ищут новые возможности для усиления разработки игр. Так, они вкладываются в собственные студии, а также покупают или создают новые. Теперь пришёл черёд и Nintendo.

В отчёте представитель Nintendo заявил, что компания стремится вложить деньги в масштабирование собственных студий. «Наша первоочередная задача — органично расширить нашу организацию, чтобы продолжить творческую культуру Nintendo», — сказал он, добавив, что покупка других студий также возможна.

Кроме того, Nintendo будет использовать возможности в сфере развлечений, не связанной с играми, но которые имеют прямое отношение к бизнесу компании. От платформодержателя в будущем следует ожидать выпуск ПО в различных областях. «Мы также будем работать над созданием нового видеоконтента, вслед за фильмом Super Mario», — добавил он.

Nintendo потратит до 0 млн на развитие и поглощение игровых студий

Наконец, Nintendo планирует потратить ещё $2,7 миллиарда на улучшение пользовательского опыта и сервисов, в частности, расширить каталог игр Nintendo Switch Online, а также построить новую уникальную пользовательскую инфраструктуру, улучшить цифровой магазин и службу My Nintendo.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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