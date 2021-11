Роглайк-платформер Shovel Knight Dig задержится до 2022 года, а головоломка Pocket Dungeon выйдет до конца зимы

Студия Yacht Club Games объявила о вынужденном переносе релиза своего роглайк-платформера Shovel Knight Dig, а также рассказала о статусе разработки головоломки Shovel Knight Pocket Dungeon.

Источник изображения: Yacht Club Games

Напомним, Shovel Knight Dig была представлена ещё в августе 2019-го и до недавнего времени ожидалась к релизу на протяжении текущего года, но что-то пошло не так: премьеру перенесли на 2022-й.

При этом в Yacht Club Games уверяют, что «разработка идёт отлично» и команда просто немного не рассчитала необходимое на создание проекта время. Релиз состоится как минимум на PS4 и Nintendo Switch.

After 3 years of work and many late nights perfecting every pixel, we're thrilled to announce that our puzzle-action adventure that we've developed alongside @VINE2D has finally completed development!?

Get ready to delve into Shovel Knight Pocket Dungeon this winter! pic.twitter.com/IrULGeO0Bb

— Yacht Club Games Is Hiring (@YachtClubGames) November 5, 2021