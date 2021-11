Южнокорейская студия Mumo, сотрудники которой имеют опыт работы над Black Desert Online, Boxing Star и Dead to Rights, анонсировала Dubium — командную психологическую игру в духе Among Us.



UBB

[url=http://novostey.com/entertainment/news945849.html]Анонсирован ещё один аналог Among Us, но теперь от южнокорейских разработчиков - Игры на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/entertainment/news945849.html>Анонсирован ещё один аналог Among Us, но теперь от южнокорейских разработчиков - Игры на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/entertainment/news945849.html