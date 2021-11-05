Анонсирован ещё один аналог Among Us, но теперь от южнокорейских разработчиков

Анонсирован ещё один аналог Among Us, но теперь от южнокорейских разработчиков

Южнокорейская студия Mumo, сотрудники которой имеют опыт работы над Black Desert Online, Boxing Star и Dead to Rights, анонсировала Dubium — командную психологическую игру в духе Among Us.

Источник изображений: Mumo Studio

События Dubium разворачиваются в научно-фантастической вселенной недалёкого будущего. Игра рассчитана на пятерых человек: четверым достаётся роль космонавтов, а одному — предателя.

Астронавтам предстоит выбраться с заброшенной космической станции путём починки разнообразных её элементов. В то же время обманщик будет пытаться себя не выдать, устраняя героев и саботируя их планы.

Разработчики обещают непредсказуемый и напряжённый геймплей, «прекрасную» анимацию, мультяшный стиль, индивидуализацию персонажей, систему гаджетов и расширение для Twitch.

Dubium планируется к запуску в раннем доступе Steam на протяжении 2022 года. До конца ноября игра также выйдет на Kickstarter, а пока Mumo Studio призывает записываться на предстоящую закрытую «бету».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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