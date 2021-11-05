Анонсирован ещё один аналог Among Us, но теперь от южнокорейских разработчиков

Южнокорейская студия Mumo, сотрудники которой имеют опыт работы над Black Desert Online, Boxing Star и Dead to Rights, анонсировала Dubium — командную психологическую игру в духе Among Us.

Источник изображений: Mumo Studio

События Dubium разворачиваются в научно-фантастической вселенной недалёкого будущего. Игра рассчитана на пятерых человек: четверым достаётся роль космонавтов, а одному — предателя.

Астронавтам предстоит выбраться с заброшенной космической станции путём починки разнообразных её элементов. В то же время обманщик будет пытаться себя не выдать, устраняя героев и саботируя их планы.

Разработчики обещают непредсказуемый и напряжённый геймплей, «прекрасную» анимацию, мультяшный стиль, индивидуализацию персонажей, систему гаджетов и расширение для Twitch.

Dubium планируется к запуску в раннем доступе Steam на протяжении 2022 года. До конца ноября игра также выйдет на Kickstarter, а пока Mumo Studio призывает записываться на предстоящую закрытую «бету».



