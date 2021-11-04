Видео: запись мультиплеерного матча Halo Infinite в режиме Oddball

Журналисты издания IGN опубликовали геймплейное видео Halo Infinite, демонстрирующее мультиплеерный матч в режиме Oddball на карте Streets.

Источник изображения: Steam

В представленном ролике две команды по четыре игрока ведут перестрелки на плотно обставленной декорациями карте и перехватывают друг у друга трофей (череп), зарабатывая очки.

В Oddball игрок, перехвативший череп, может атаковать только в ближнем бою, что делает его особенно уязвимым. Победу в матче одерживает та команда, члены которой быстрее сумеют набрать суммарно 100 секунд удерживания трофея.

Ранее Microsoft и 343 Industries опубликовали трейлер Halo Infinite под названием «Восстание Изгнанных». Основное внимание в ролике было уделено отколовшимся от Ковенанта брутам, которые пошли своим — воинственным — путём.

Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S.



