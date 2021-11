Из Marvel’s Avengers убрали платные ускорители опыта в результате волны недовольства игроков

Издательство Square Enix совместно с разработчиками из студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal в официальном микроблоге своего супергеройского экшена Marvel’s Avengers объявили об отказе от платных ускорителей получения опыта.

Источник изображения: Square Enix

Напомним, введение бустеров в начале октября вызвало недовольство игроков: во-первых, из-за мартовского замедления «честной» прокачки, а, во-вторых, из-за предрелизного обещания создателей не добавлять в игру подобные предметы.

В итоге разработчики прислушались к сообществу и решили убрать из Marvel’s Avengers опцию купить ускорители опыта. Возможность заработать их посредством геймплея осталась.

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2

— Marvel\'s Avengers (@PlayAvengers) November 2, 2021