Потоковый сервис Netflix начал добавлять в свою подписку мобильные игры, но пока только на Android

Стриминговый сервис Netflix в публикации у себя на официальном сайте объявил о старте с сегодняшнего дня развёртывания по всему миру раздела со своими мобильными играми.

Источник изображений: Netflix

На старте мобильные игры Netflix будут доступны только на устройствах под управлением Android, но в ближайшие месяцы обещают добавить поддержку iOS . Пока что каталог включает лишь пять проектов:

Stranger Things: 1984;

Stranger Things 3: The Game;

Shooting Hoops;

Card Blast;

Teeter Up.

Для доступа к интерактивным развлечениям от подписчиков Netflix не понадобится дополнительных вложений, а в самих играх не будет «никакой рекламы, дополнительных платежей и покупок в приложении».

Сообщается также, что в мобильные игры Netflix можно играть с нескольких устройств через одну учётную запись и в автономном режиме (не во все). Кроме того, раздел недоступен в детских профилях.

«Мы хотим создать библиотеку игр, где каждый найдет себе что-то по вкусу: от казуальных игр для начинающих до захватывающих историй, которые помогут вам погрузиться в любимые сюжеты. Мы делаем первые шаги к удивительным игровым возможностям, присоединяйтесь к нам в этом путешествии!» — призывает вице-президент отдела Netflix по разработке игр Майк Верду (Mike Verdu).



