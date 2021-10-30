В геймплейном трейлере Giants Uprising показали жесткого гиганта, топчущего толпы людей

VARSAV Game Studios опубликовала первый геймплейный ролик фэнтезийного экшена Giants Uprising. В этой игре вам предстоит управлять великаном, который, как и его сородичи, были преданы и порабощены людьми.

В геймплейном трейлере Giants Uprising показали жесткого гиганта, топчущего толпы людей

Источник: VARSAV Game Studios

Проект выйдет раннем доступе в Steam уже 2 ноября, поэтому разработчики решили продемонстрировать, чего стоит ожидать игрокам в первой версии Giants Uprising. Судя по ролику, великан не будет щадить никого — ни мелких людишек под ногами, ни других гигантов. Также главному герою предстоит сражаться с себе подобными на огромных аренах на потеху публике.

По сюжету один из людей всё же станет великану другом, что изменит его отношение к другой расе. Разработчики обещают разрушаемое окружение, хардкорную боевую систему и захватывающую историю.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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